29 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили результаты опроса компании Ifop, согласно которым 52% опрошенных французов верят хотя бы одному из аргументов России по поводу спецоперации на Украине.

Оксана Переможенко, , 10:11 — REGNUM 52% опрошенных французов верят хотя бы одному из аргументов России по поводу спецоперации на Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Ifop.

Антироссийская пропаганда Александр Горбаруков © ИА REGNUM

28% считают, что спецоперацию России поддерживают русскоязычные украинцы, которые хотят освободиться от преследований. В том, что Украиной управляет «хунта», в которую «проникли» неонацисты, убеждены 10% опрошенных.

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Результаты опроса обсудили читатели телеграм-каналов «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7» и украинского аналитика, публициста и блогера Андрея Ваджры (также новость обсудили на его странице в социальной сети «ВКонтакте»).

«52% опрошенных французов согласны с российской аргументацией по кризису на Украине. Получается, англосаксонская пропаганда уже буксует и холодильник в Европе начинает побеждать телевизор», — пишет телеграм-канал «УКРАИНА / Open Ukraine новости война 24/7».

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

«Люди-то не глупые», — отреагировал один из участников обсуждения.

«Когда холодно и хочется жрать, в телевизор особо уже верить не получится», — отметил IFR.

«Через год никто там и вспоминать не будет…» — добавил Илья.

«Ещё 48% отказались отвечать», — иронизирует New York.

«Французы сами по себе (народ, не правительство) очень себе на уме и не любят англосаксов. Плюс реально все политизированы, трещать о политике даже интересней, чем крутить шашни с соседом. Но в случае чего не выйдут воевать ни за что. Немцы сильно прогнулись под США. Не знаю, как давно это началось, но из моего опыта работы в немецкой компании — если в штате есть англоязычные сотрудники, то совещания проводят на английском или (это вообще треш) раз в неделю объявляют день английского, чтобы американцам удобнее было. Ну и Шольц там такой… интересный. Германия всех ещё неприятно удивит», — отметил «К».

«А пустой холодильник в холодном доме еще быстрее мозги на место вставляет…» — пишет Randis.

«Это ещё они реальной картины не знают, вряд ли там показывают правду», — заметила Светлана М.

«Так это они еще нашей аргументации и не слышали ввиду тотальной цензуры информации», — также подчеркнула Olga Y.

«Интересно будет после выборов во Франции. Это время Х…» — задумалась Екатерина Т.

«Неужели такая массированная бомбардировка населения антироссийской пропагандой не работает? А жители оказали слишком сообразительными, чтобы встать в общее «стойло»?» — в свою очередь задалась вопросом Eugenia T.

Ночной Париж (сс) Walkerssk

«Там не самая страшная такая пропаганда, это не Восточная Европа и не США. И даже оголтелых выходок крупных бизнесов относительно РФ не столь много», — ответил ей (Eugenia T.) Игорь А.

«Значит, мозги ещё не полностью атрофировались, что радует», — отметила Ольга Р.

«Чем дольше… [украинские] беженцы будут находиться… в странах Европы, тем выше будет этот процент. «Любая украинская перемога (победа, реальный или мнимый успех Украины. — О. П.) рано или поздно оборачивается зрадой (под зрадой имеется в виду неудача. — О. П.)» — это аксиома», — написал Сергей С.

«Лучшая антиукраинская пропаганда — это украинская пропаганда. А… украинцы под боком еще эффективнее, да», — согласился с Сергеем С. Андрей К.