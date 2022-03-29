Вашингтон, 29 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Американские самолёты радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые Вашингтон перебрасывает в германию, не будут применяться против российский войск, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

U.S. Navy Палубный самолёт радиэлектронной борьбы EA-18G Growler садится на авианосец

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Речь идёт о шести самолётах EA-18G Growler ВМС США, которые вылетели с военно-морской авиабазы «Уидби-Айленд» и направляются на германскую авиабазу «Шпангдалем».

»Они развертываются не для того, чтобы быть использованными против российских войск на Украине, — подчеркнул Кирби. — Они развёртываются в полном соответствии с нашими усилиями по укреплению потенциала сдерживания и обороны НАТО на этом восточном фланге».

По его словам, эти самолёты останутся базироваться в Германии и, как ожидается, будут выполнять задачи по поддержке сдерживания и обороны восточного фланга. Он пояснил, что самолёты такого типа специализируются, в частности, на подавлении ПВО противника, ставя помехи его радарам.

«Это делается для того, чтобы повысить боеготовность, укрепить позиции коллективной обороны НАТО и ещё больше расширить возможности интеграции авиации с нашими союзниками и странами-партнёрами», — подчеркнул официальный представитель американского оборонного ведомства.

Также Кирби добавил, что решение отправить самолеты в Германию не продиктовано «никакой конкретной угрозой или инцидентом».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страны — участницы Североатлантического альянса не намерены направлять своих военных на территорию Украины. По его словам, западные страны собираются «защищать демократию» на Украине, однако они не хотят провоцировать Россию и выступают против эскалации ситуации.