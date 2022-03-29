Барнаул, 29 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Студенты Барнаульского медицинского колледжа за годы учёбы не получили даже элементарных навыков — делать инъекции. Из-за катастрофической нехватки преподавателей будущие медсестры и фельдшеры не получили элементарных теоретических знаний, не говоря уже о практических навыках: занятия по медицинским предметам ведутся как попало или вообще не ведутся (например, просто высылают фото из учебника в WhatsApp). Об этом сообщается в группе «Барнаул22» («ВКонтакте») со ссылкой на открытое обращение студентов в минздрав региона, алтайскому губернатору Виктору Томенко и другим властям.

Норман Роквелл. Перед уколом. 1958

«Если нас и выпускали в больницы, то лишь для того, чтобы сидеть операторами кол-центров при поликлиниках или в качестве разносчиков карточек и прочих бумаг. В феврале этого года всех заставили проходить обучение на специалиста кол-центра, а тех, кто откажется, сказали, вообще отстранят от прохождения практики.

В колледже мы неоднократно обращались с просьбой, чтобы нас отправили на помощь медсёстрам, фельдшерам, на что получали категорический отказ. Возможности подработки во время обучения в медорганизациях также нет, поскольку расписание меняется каждую неделю и пары стоят с утра до вечера. Хотя знаний и опыта во время подработки в больнице можно получить куда больше, чем в колледже», — говорится в обращении. Студеныт написали его, потому чтохотят получить качественное медобразование.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что в Алтайском крае «некому лечить, некому учить», в августе 2018 года сообщил президенту России Владимиру Путину тогда ещё врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. С тем пор ситуация еще большее обострилась.

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