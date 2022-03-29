Авторы игры Coromon в духе «Покемонов» отложили дату релиза на Switch
Амстердам, 29 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Студия TRAGSoft и издатель Freedom Games объявили о решении отложить дату релиза «пиксельной» игры Coromon на портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 29 марта сообщает портал Gematsu.
Отмечается, что на ПК (в сервисе Steam) Coromon выйдет в срок,
Для справки: Coromon — это игра, имеющая в основе концепцию, похожую на концепцию Pokemon. Разработчики позиционируют её как «современный взгляд на классический жанр укрощения монстров». Игра предложит геймерам исследовать «огромный» мир, проводить пошаговые битвы, решать головоломки и т.д.