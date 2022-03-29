Амстердам, 29 марта, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Студия TRAGSoft и издатель Freedom Games объявили о решении отложить дату релиза «пиксельной» игры Coromon на портативной консоли Nintendo Switch. Об этом 29 марта сообщает портал Gematsu.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Отмечается, что на ПК (в сервисе Steam) Coromon выйдет в срок, т. е. 31 марта 2022 года. Разработчики пояснили в пресс-релизе, что при работе над Switch-версией Coromon они столкнулись с «некоторыми неожиданными трудностями», связанными с мультиплеером и кроссплатформенной игрой. «Мы надеемся, что эта задержка не будет слишком долгой», — отметила в объявлении TRAGSoft.

Для справки: Coromon — это игра, имеющая в основе концепцию, похожую на концепцию Pokemon. Разработчики позиционируют её как «современный взгляд на классический жанр укрощения монстров». Игра предложит геймерам исследовать «огромный» мир, проводить пошаговые битвы, решать головоломки и т.д.