Заиграевский район, Бурятия, 29 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Заиграевском районе Бурятии задержан мужчина по обвинению в убийстве малознакомого мужчины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, тело 53-летнего убитого было найдено днём 28 марта во дворе одного из домов в СНТ «Восход».

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По версии следствия, за два дня до этого работавший на территории товарищества 30-летний обвиняемый познакомился со случайным прохожим. Они купили алкоголь и начали распивать его у местной жительницы. В ходе застолья выяснилось, что ранее оба сидели в тюрьме.

«Дальнейшие разговоры о криминальной среде привели к ссоре, в ходе которой молодой человек напал и стал избивать нового знакомого, а затем повалил на пол, схватил нож и нанес им множество ударов мужчине в грудь и живот. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в управлении.

Затем злоумышленник вынес тело потерпевшего во двор и спрятал, забросав мусором. Хозяйка дома при этом никак не отреагировала на происшествие. Тревогу поднял сын убитого и начал самостоятельные поиски. Встретившись с недавним собутыльником отца и заметив на его обуви следы крови, он задержал его и сдал полиции.

Впоследствии мужчина рассказал подробности о расправе, показав месте, где он спрятал тело. Возбуждено уголовное дело об убийстве, решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.