Абакан, 29 марта, 2022, 09:11 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Хакасии потушено 577 пожаров. Как сообщили ИА REGNUM 29 марта в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, при пожарах погибли 16 человек, травмированы 18, спасены 38.

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По состоянию на 29 марта в Хакасии ликвидировано 45 степных пожаров, 75 палов травы. Число ландшафтных пожаров растёт из-за раннего схода снега и неосторожного обращения населения с огнём.

Наибольшее число пожаров зарегистрировано в городах Абакане, Черногорске и Саяногорске, а также в Усть-Абаканском районе.

Население просят соблюдать меры противопожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области тушить лесные пожары поможет парашютно-десантная пожарная служба.

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