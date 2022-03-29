Самара, 29 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Движение для грузовых и маршрутных автотранспортных средств временно граничили на участке автодороги в Самарской области. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

Сообщается, что движение временно ограничили на участке с 29 км (+115 м) по 132 км (+565 м) автотрассы М-5 «Урал» Москва-Рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск на участке подъезд к г. Оренбург.

Отмечается, что в настоящее время на дороге работает дорожная техника по расчистке проезжей части.

В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Днем 29 марта в регионе ожидается сильный ветер, метель при видимости до 1000 метров, на дорогах ожидаются снежные заносы.