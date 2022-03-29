Москва, 29 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. О героических действиях заместителя командира батальона майора Виталия Сипливого в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины сообщили 29 марта в Минобороны РФ.

Минобороны РФ Командир батальона, майор Виталий Сипливый

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Уточняется, что группа под командованием майора выдвинулась для проведения доразведки районов поражения зенитной ракетной батареи и мобильной группы радиоэлектронной борьбы украинских националистов.

«В ходе выполнения задачи группой были обнаружены две радиолокационные станции националистов, сохранившие работоспособность. Мгновенно оценив обстановку, Виталий Сипливый принял решение на атаку станций, в ходе которой разведгруппой были уничтожены две радиолокационные станции, две аппаратные связи с их расчетами, а также склад горюче-смазочных материалов националистов, при этом потерь среди подчиненного личного состава допущено не было», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что через несколько дней группа под руководством майора в ходе боев заняла пункт постоянной дислокации бригады армейской авиации украинских нацистов в районе одного из населенных пунктов. В ходе осмотра взятого под контроль объекта Сипливый лично нашел рабочую карту командира бригады, в которой содержалась полная информация о районах базирования авиации киевских боевиков.

«В результате решительных действий майора Виталия Сипливого и умелого руководства подчиненным личным составом противнику был нанесен существенный урон, а добытая российскими военными информация позволила вскрыть ряд важных объектов врага, которые в последующем были уничтожены», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ рассказали о героических действиях командира взвода лейтенанта Вячеслава Водяного в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины.