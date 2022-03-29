Чебоксары, 29 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Чувашия и Татария проведут межрегиональный патриотический марафон «Подвиг в тылу», посвящённый трудовому подвигу строителей оборонительных рубежей. Он стартует 29 марта и завершится 4 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Чувашии.

Cap.ru Марафон «Подвиг в тылу»

Марафон будет посвящён памяти строителей Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, которые возводились в 1941 — 1942 годах во время Великой Отечественной войны. Первым эстафету «Подвиг в тылу» примет 29 марта Ядринский район, где состоятся научно-практическая конференция, урок мужества, а также документальная выставка из фондов музеев и архивов Чувашии и Татарии.

Марафон охватит также Цивильский и Козловский районы Чувашии, Кайбицкий, Тетюшский, Буинский и Апастовский районы Татарии. Завершится он 4 мая в Татарии, где проведут концерт и научно-практическая конференцию, посвященную подвигу строителей Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа.