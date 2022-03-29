Минобороны РФ показало удар Ми-28н по бронетехнике ВСУ
Москва, 29 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Министерство обороны России 29 марта опубликовало видео уничтожения бронетехники вооружённых сил Украины.
Павел Аджигильдяев
Ми-28
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На кадрах — работа ударных вертолётов Ми-28н в ходе военной спецоперации. Они нанесли авиационный удар по позициям ВСУ с дистанции пять километров. В результате цель была уничтожена.
Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны рассказали о героических действиях командира взвода, лейтенанта Вячеслава Водяного в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины.