Москва, 29 марта, 2022, 09:04 — ИА Регнум. В колледжах Москвы самыми востребованными направлениями являются ИТ-специальности — системы и программирование, графический дизайн, поварское дело и автомобильный сервис, сообщается на портале мэра столицы.

Страница колледжа в ВК Аграрно-политехнический колледж

В 2021 году колледжи окончили более 19,5 тыс. молодых людей. Новый набор составил около 30 тыс. студентов. 3648 человек из них зачислены на направления «Информационные системы и программирование» и «Графический дизайн», 2251 — «Поварское и кондитерское дело», 2151 — «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Гостиничное дело» — 729 первокурсников.

Также у молодёжи пользуются популярностью такие профессии, как дизайнер, строитель, архитектор, коррекционный педагог, ювелир, фотограф, визажист, машинист, спасатель, сварщик, парикмахер-стилист и пожарный. Всего в колледжах Москвы обучают примерно 200 профессиям и специальностям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столичные колледжи «стали высокотехнологичными центрами профобразования».

Читайте подробнее: Ракова: московские колледжи обучают нейропилотированию и сити-фермерству