Москва, 29 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Североатлантический альянс существует не для взаимодействия или безопасности, а является машиной конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Мы глубоко убеждены, что машина НАТО является не машиной взаимодействия или машиной безопасности, это машина конфронтации», — сказал Песков в интервью американскому телеканалу PBS.

Он также добавил, что Москва неоднократно на протяжении многих лет выражала свою обеспокоенность в связи с продвижением альянса на восток или возможностью вступления Киева в НАТО, однако не увидела «никакой реакции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что усиление Североатлантического альянса на востоке вели еще до официального решения об этом.

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