Нант, Франция, 29 марта, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Кинофестиваль, который должен был представить российские фильмы в Нанте с 31 марта по 3 апреля, подвергся критике со стороны франко-украинской ассоциации, передает BFM TV.

Елена Хованская ИА REGNUM В кино

«Не имея возможности показать часть запланированных фильмов и принять всех потенциальных гостей, ассоциация сообщает об отмене фестиваля в запланированные даты и переносе его на более поздний срок», — говорится в заявлении ассоциации Univerciné.

Ассоциация Univerciné выражает сожаление по поводу того, что «амбициозное и целеустремленное кинематографическое творение, остается недоступным в тот самый момент, когда оно могло бы способствовать восприятию болезненного времени».

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Российской Федерации во Франции советует российским гражданам не посещать город Довиль.