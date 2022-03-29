Томск, 29 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Томская область за полгода поднялась сразу на 19 пунктов в рейтинге регионов России по социально-экономическому развитию. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Томск

Рейтинг был составлен на основе данных федеральных ведомств и объединяет данные экономического и социально-экономического положения субъектов страны. В число критериев входят средняя зарплата в регионе, прожиточный минимум, индекс промышленного производства и так далее.

«Томская область по итогам 2021-го вошла в перечень регионов с самой большой положительной динамикой социально-экономического положения, поднявшись с 41 места в первом полугодии на 22-е», — отметили в администрации.