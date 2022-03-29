Ставрополь, , 09:01 — REGNUM В Ставропольском крае задержан местный житель, планировавший заказное убийство. Из-за долга в сумме более 16,5 млн рублей подозреваемый был готов лишить жизни своего кредитора. Для совершения убийства он нанял исполнителя. Однако преступный умысел был пресечен сотрудниками правоохранительных органов, сообщили 29 марта в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Арест

По данному факту было возбуждено уголовное дело о приготовлении к организации убийства по найму, не доведенном до конца по независящим обстоятельствам. Организатор преступления задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Из подробностей расследования стало известно, что подозреваемый — 34-летний местный житель — в феврале 2022 года решил избавиться от долгов в размере свыше 16 млн 600 тыс. рублей, убив своего 57-летнего знакомого. Он предложил одному из жителей края совершить смертельное ДТП за вознаграждение в размере 500 тыс. рублей. Однако тот убивать своего знакомого не собирался.

«19 февраля текущего года подозреваемому сообщили, что с целью убийства потерпевшего ему причинены телесные повреждения, в результате которых он попал в крайне тяжелом состоянии в больницу, и поинтересовались относительно оплаты. Подозреваемый пообещал оплатить услугу на следующий день», — говорится в сообщении СК по региону.

Организатор преступления решил проверить исполнение своего заказа и заехал к своему займодавцу домой, где и обнаружил его живым.