Омск, , 09:00 — REGNUM Парашютно-десантная пожарная служба поможет тушить лесные пожары в Омской области, сообщили ИА REGNUM 29 марта в региональном правительстве.

Лесной пожар Szaopressa.com

Главное управление лесного хозяйства (ГУЛХ) Омской области заключило контракт с «Авиалесоохраной».

Во время пожароопасного сезона специалисты лесного хозяйства регулярно патрулируют леса. Круглосуточно принимаются звонки о замеченных возгораниях от граждан. Также в регионе ведётся спутниковый мониторинг.

Получив координаты термоточки, лесоводы выезжают на тушение. Если возгорание возникло в зонах авиационного тушения, к борьбе с огнём подключается ФБУ «Авиалесоохрана».

В Омской области в случае необходимости к работам по тушению могут быть привлечены 24 работника парашютно-десантной пожарной службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии с начала 2022 года потушено 40 степных пожаров и 69 палов травы.

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