Салехард, , 08:58 — REGNUM На Ямале в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» заключены все госконтракты. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Ремонт дорог Пресс-служба губернатора ЯНАО

В 2022 году на Ямале в рамках нацпроекта планируется отремонтировать около 21 км автомобильных дорог, из них региональных — порядка 11 км, муниципальных — почти 10 км.

«Уже сейчас подрядчиками начаты подготовительные работы по заготовке материалов к строительному сезону», — отметила заместитель директора окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Светлана Гиллих.

Отмечается, что в новом строительном сезоне начнётся капитальный ремонт участка Пуровск — Коротчаево на трассе Сургут — Салехард, на состояние которой неоднократно жаловались автомобилисты.

Всего дорожными работами планируется охватить около 173 км дорог, включая работы, запланированные в рамках нацпроекта.