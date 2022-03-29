Калуга, 29 марта 2022, 10:10 — REGNUM В Калужской области в рамках реализации местного проекта фирменной торговли «Покупай калужское» следует увеличить число объектов нестационарной торговли в местах с максимальным трафиком покупателей. Об этом 28 марта шла речь на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с представителями торговли. В центре внимания собравшихся были вопросы ценообразования и дополнительные меры по стабилизации социально-экономической ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
Следите за развитием событий в трансляции: «Импортозамещение и новые рынки: ответ России на санкции Запада – трансляция»
По мнению замминистра конкурентной политики области Льва Марченкова, если нестационарных торговых объектов на территории области будет не 25−30, а намного больше, например, 500, тогда можно будет предложить производителю лучшие условия сбыта в этих объектах. Продукция сразу начинает попадать на полки, и производитель будет заинтересован остаться на территории области.
Губернатор Владислав Шапша положительно оценил предложения по реализации данного проекта, подчеркнув, что обеспечение наличия базового набора продуктов станет поддержкой населения, переживающего сложное время.
Читайте ранее в этом сюжете: В калужских магазинах становится больше товаров местных производителей