Калуга, 29 марта, 2022, 10:10 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках реализации местного проекта фирменной торговли «Покупай калужское» следует увеличить число объектов нестационарной торговли в местах с максимальным трафиком покупателей. Об этом 28 марта шла речь на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с представителями торговли. В центре внимания собравшихся были вопросы ценообразования и дополнительные меры по стабилизации социально-экономической ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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По мнению замминистра конкурентной политики области Льва Марченкова, если нестационарных торговых объектов на территории области будет не 25−30, а намного больше, например, 500, тогда можно будет предложить производителю лучшие условия сбыта в этих объектах. Продукция сразу начинает попадать на полки, и производитель будет заинтересован остаться на территории области.

«Это позволит создать дополнительные каналы реализации продукции фермерского хозяйства, повысить объемы производства, увеличить налоговое поступление, а также создать новые рабочие места и оказывать социально-экономическую поддержку различным группам населения», — отметил Лев Марченков.

Губернатор Владислав Шапша положительно оценил предложения по реализации данного проекта, подчеркнув, что обеспечение наличия базового набора продуктов станет поддержкой населения, переживающего сложное время.