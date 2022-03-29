Донецк, 29 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Обстрел

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В 8:15 с украинских позиций в Новомихайловке был обстрелян Петровский район Донецка. По городу выпущено шесть снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские формирования обстреляли Горловку.