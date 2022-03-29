Москва, , 08:56 — REGNUM О героических действиях командира взвода, лейтенанта Вячеслава Водяного в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины рассказали 29 марта в Минобороны РФ.

Командир взвода, лейтенант Вячеслав Водяной Минобороны РФ

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Уточняется, что взвод лейтенанта обеспечивал безопасность движения главных сил мотострелковой бригады в заданный район и попал в окружение многократно превосходящих по численности и вооружению сил украинских националистов.

Также указывается, что, оказавшись в сложной обстановке, Водяной смог организовать оборону взвода и принял бой, в ходе которого, оценив обстановку и учитывая многократно превосходящие силы противника, дал команду взводу на отход, а сам остался прикрывать бойцов, рискуя собственной жизнью.

«Действуя мужественно и героически, офицер огнем из стрелкового оружия сковал наступательные действия националистов и обеспечил выход взвода из окружения без потерь. Ведя бой в одиночку без прикрытия, Вячеслав лично уничтожил две единицы военной техники и до 10 человек живой силы националистов», — говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что после того, как взвод вышел из окружения, офицер, умело используя тактику ведения боевых действий, ввел противника в заблуждение и во взаимодействии с подошедшими на помощь подразделениями, нанес врагу контрудар.

«Благодаря умелым и решительным действиям лейтенанта Водяного готовящиеся украинскими националистами провокации в отношении российских Вооруженных Сил были сорваны, что позволило колонне мотострелковой бригады прибыть в заданный район своевременно и без потерь», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в подразделениях Вооружённых сил РФ, действующих на Черниговском направлении, состоялось вручение государственных наград.