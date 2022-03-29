Москва, 29 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Агрегаторов такси могут обязать передавать Федеральной службе безопасности (ФСБ) России данные о поездках. Это следует из новой версии законопроекта о такси, разработанного Минтрансом, сообщает 29 марта РБК со ссылкой на текст документа.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

Законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предполагает, что службы заказа легкового такси будут обязаны предоставить спецслужбе «автоматизированный удаленный доступ» к своим информационным системам и данным. Речь идёт об агрегаторах или таксопарках, имеющих собственное приложение для заказа такси.

Передавать ФСБ предлагается данные, которые используются «для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси», включая информацию о местоположении такси и о водителе. Подлинность документа изданию подтвердила представитель «Ситимобила» и председатель Общественного совета по развитию такси в регионах России Ирина Зарипова.

Текст не содержит подробностей о том, какие именно сведения и зачем предлагается передавать ФСБ. Передача данных также предусмотрена в Региональную навигационно-информационную систему. Это платформа по управлению и мониторингу транспортной инфраструктуры в субъектах РФ.

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Отмечается, что законопроект согласовали Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, ФНС и Минздрав.

По мнению Ирины Зариповой, регулировать рынок такси нужно, но текущая ситуация такова, что принимать законопроект лучше позднее — осенью.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Госдума России отклонила уже принятый в первом чтении законопроект о такси. Первое чтение состоялось в 2018 году.

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