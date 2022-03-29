Уфа, 29 марта, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Бункеры для сбора старых автошин намерены установить в Уфе. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

Покрышки

Экологическая акция «Шинная утилизация» пройдет в Уфе с 10 апреля по 10 мая. Жители города смогут сдать автошины на безвозмездной основе. Бункеры намерены установить во всех районах Уфы.

«Автошины будут ежедневно вывозиться и передаваться на утилизацию переработчикам», — приводит пресс-служба слова директора специализированного автомобильного хозяйства по уборке города Рустема Халикова.

Отмечается, что спецпредприятию по переработке покрышек будут возмещена часть затрат на переработку шин.