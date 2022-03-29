Москва, 29 марта, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В подразделениях Вооружённых сил РФ, действующих на Черниговском направлении, состоялось вручение государственных наград, сообщает 29 марта Министерство обороны России.

Министерство обороны Российской Федерации Военнослужащие

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин прибыл в расположение подразделений и провёл вручение наград военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при освобождении населенных пунктов в Черниговской области.

Военнослужащие получили «ордена Мужества», медаль «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством», «медаль Жукова».