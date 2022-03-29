Кызыл, 29 марта, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В Туве правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП, унёсшем жизни двух пешеходов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, трагедия произошла 27 марта.

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Предварительно установлено, что трое местных жителей после распития спиртного переходили дорогу в неположенном месте. В это время их сбил автомобиль Peugeot. Находившиеся за рулём 30-летний мужчина не имел водительских прав. В результате двое пешеходов — мужчина и женщина, скончались на месте происшествия.

Отмечается, что сопутствующим условием совершения наезда стало отсутствие световозвращающих элементов на одежде пешеходов в тёмное время суток. На водителя возбудили уголовное дела за нарушение правил дорожного движения, повлёкшего смерть двух человек.

«В настоящее время подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметили в ведомстве.