Сеул, 29 марта, 2022, 08:51 — ИА Регнум. С 29 марта по 1 апреля первый заместитель министра иностранных дел Чхве Чжон Гон посетит Сингапур и Бангладеш. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

В ходе визита в Сингапур представитель Южной Кореи встретится с коллегами, с которыми обсудит пути укрепления двустороннего сотрудничества, ситуацию в регионе и в мире, включая ситуацию в Мьянме и на Украине.

«Ожидается, что данный визит поспособствует расширению сотрудничества в высокотехнологичных областях и укреплению сотрудничества на международной арене», — сообщили в МИД Южной Кореи.

В ходе визита в Бангладеш Чхве чЧжон Гон примет участие в третьем заседании корейско-бангладешского политического совета.

Отмечается, что заместитель министра иностранных дел Южной Кореи посещает Бангладеш впервые с 1997 года.