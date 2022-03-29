Алма-Ата, Казахстан, , 08:51 — REGNUM Казахстан выступает за принцип неделимости безопасности. Об этом 29 марта заявил спикер сената республики Мален Ашимбаев на торжественном заседании совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ по случаю 30-летия организации в Алма-Ате.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша страна придерживается позиции о неделимости безопасности и безальтернативности мирного решения международных проблем на основе международного права и принципов Устава ООН», — сказал Ашимбаев.

Он заявил, что Нур-Султан поддержит всё, что будет способствовать переговорному процессу. Спикер сената также выразил сожаление, что заседание, посвящённое юбилею МПА, проход в период «беспрецедентной геополитической напряженности в мире».

Стоит отметить, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 марта заявил, что «настаивает на «принципе неделимости евразийской безопасности». Он выразил сожаление, что Минские соглашения не выполнили, и призвал Москву и Киев найти общий язык.

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