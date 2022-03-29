Чебоксары, , 08:51 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено очередное уголовное дело по факту травматизма на производстве. Ещё один рабочий сорвался вниз с высоты. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Производство Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл в элеваторном цехе одного из предприятий в Чебоксарах. По данным правоохранителей, утром 19 ноября 2021 года аппаратчик цеха при очистке помещения от взрывоопасной пыли поднялась по лестнице на трёхметровую высоту, сорвавшись вниз. В управлении отмечают, что женщина получила травму поясничного отдела позвоночника (перелом тела).

«Причиной произошедшего стало нарушение норм и правил охраны труда ответственными лицами предприятия, не обеспечившими безопасное выполнение работ на высоте», — полагают в следственном управлении.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Расследование продолжается, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по факту смерти работника спортивной школы «Энергия». ЧП произошло при очистке снега.

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