Мазари-Шариф, Афганистан, , 08:51 — REGNUM В городе Мазари-Шарифе, административном центре афганской провинции Балх, произошёл взрыв. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Взрыв автомобиля Les Chatfield

Свидетели происшествия подтвердили, что около 15:00 28 марта в районе «Сохайе-зироат» Мазари-Шарифа взорвался автомобиль. Тип взрывного устройства и марка автомобиля пока не установлены.

Мохаммад Асиф Вазири, глава пресс-службы штаб-квартиры полиции в Балхе, подтвердил факт взрыва, но не сообщил никаких подробностей.

Ряд пользователей социальных сетей утверждают, что в результате инцидента один человек погиб и несколько получили ранения. Однако представители местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что сообщат подробности в СМИ после завершения расследования.

Необходимо отметить, что это первый взрыв, произошедший в городе Мазари-Шариф после падения республиканского строя, и ни одна группировка не взяла на себя ответственность за него.