Москва, , 08:50 — REGNUM В Московском метрополитене решили пролить эксперимент по снижению стоимости проезда до конца 2022 года, сообщается на портале мэра столицы.

Метро. Москва Christophe Meneboeuf

Акцию «Время ранних» позволяет пассажирам Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий по рабочим дням ездить со скидкой до 50% с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

В эти периоды времени при оплате проезда электронным кошельком или Face Pay терминал списывает 23 рубля за поездку в метро, а при оплате банковской картой — 26 рублей.

По будням акцией «Время ранних» ежедневно пользуются около 100 тыс. двух линий метрополитена. С запуска акции они сэкономили более 425 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект «Время ранних» стартовал в метро Москвы 2 ноября 20 220 года.

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