Мурманск, 26 апреля, 2018, 14:44 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Мурманской области погибли три человека, сообщает я пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По данным ведомства, ДТП произошло 26 апреля в 10:20 мск на 1215 км трассы Р-21 «Кола». Водитель «Фольксвагена» при обгоне выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с «Опелем».

Оба водителя и пассажир «Фольксвагена» скончались до приезда скорой помощи, еще два пассажира получили повреждения и были госпитализированы в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, все обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на федеральной трассе «Кола» в Ленинградской области в ДТП попали сразу пять автомобилей: два грузовика и три легковушки.

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