Белград, 29 марта 2022, 08:49 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич отметил важность для обороны страны полученной из России военной техники, особенно в сфере авиации. Об этом Вучич заявил в эфире TV Happy.
Как передавало ИА REGNUM, 24 марта в Белграде в день годовщины начала агрессии Североатлантического альянса против Югославии прошла большая акция протеста против действий НАТО. Участники митинга одновременно выразили и поддержку России и ее гражданам.
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