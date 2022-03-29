Белград, 29 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич отметил важность для обороны страны полученной из России военной техники, особенно в сфере авиации. Об этом Вучич заявил в эфире TV Happy.

Europeanwesternbalkans.com Александр Вучич

«Когда я стал президентом, проведено большое авиашоу. Все прибыли со своими (многоцелевыми истребителями) Eurofighter, Gripen, были российские (пилотажная группа на МиГ-29) «Стрижи». А у нас не было ничего. Только «летающие гробы» МиГ-21 и один МиГ-29. Сейчас у нас 14 МиГ-29, есть вертолеты. Есть система «Панцирь-С1», одна из лучших против дронов и низколетящих самолетов», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 24 марта в Белграде в день годовщины начала агрессии Североатлантического альянса против Югославии прошла большая акция протеста против действий НАТО. Участники митинга одновременно выразили и поддержку России и ее гражданам.

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