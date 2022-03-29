Париж, 29 марта, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации во Франции советует российским гражданам не посещать город Довиль, расположенный в регионе Нормандия, сообщает Le Parisien.

Fred Romero Здание посольства России во Франции

«В связи с проводимыми муниципальными властями города Довиль антироссийскими акциями посольство России во Франции не рекомендует российским гражданам посещать этот город, принимая во внимание возникающие риски для личной безопасности», — говорится в заявлении российского посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, новую телефонную беседу рассчитывает провести президент Франции Эммануэль Макрон с российским лидером Владимиром Путиным.