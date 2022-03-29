Благовещенск, 29 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Сообщение об угрозе теракта поступило в Благовещенский педагогический университет. Студенты ждали на улице результатов обследования здания вуза, сообщило ИА Amur. life.

Взрывное устройство

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Эвакуировали учащихся утром 29 марта, занятия обещали возобновить после полудня. В здании работали сотрудники полиции и кинологи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске утром 28 марта проверяли на наличие взрывных устройств районный, городской и арбитражный суды, а также судебный департамент. Минирование оказалось ложным.