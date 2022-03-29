Барнаул, , 08:48 — REGNUM Сотрудники полиции устанавливают личности псевдоброкеров, которым 64-летняя жительница Барнаула перечислила более 126 тысяч рублей, среди них и собственные сбережения, и сумма, взятая в кредит. Подробности сегодня, 29 марта, сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

Мошенничество Communitarian.ru

В пункт полиции «Новосиликатный» отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу обратилась 64-летняя горожанка, сообщившая, что неизвестные завладели денежными средствами в размере 126 000 рублей.

Как рассказала потерпевшая, в интернете она нашла рекламу о доступном заработке на инвестициях на бирже. Перейдя по указанной ссылке, женщина ввела для регистрации все персональные данные, и через некоторое время с ней связался неизвестный мужчина, представившийся куратором торговой брокерской платформы. Он убедил заявительницу вносить денежные средства для осуществления торгов на бирже.

В течение нескольких месяцев женщина поддерживала связь со злоумышленниками, которые утверждали, что в дальнейшем все денежные средства будут приумножены в разы. Таким образом потерпевшая регулярно переводила свои накопления, в том числе специально взятый под эту цель кредит, на различные банковские счета. Спустя некоторое время женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Бийске 21-летний курьер фирмы по доставке блюд японской кухни должен был доставить заказ в одну из гостиниц, но нарвался на мошенника.

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