Калайи-Нау, Афганистан, , 08:47 — REGNUM Местные источники в афганской провинции Бадгис сообщают об убийстве двух молодых женщин. Баз Мохаммад Сарвари, директор отдела информации и культуры провинции, подтвердил инцидент, заявив, что две женщины были застрелены неизвестными, когда выходили из дома.

Убийство Mate Marschalko

По словам Сарвари, убийство произошло в местности Саргарсия округа Джаванд провинции Бадгис.

Местный источник в уезде Джаванд сообщил газете «8 Собх», что жертвы инцидента были членами одной семьи. По одной из версий, причиной убийства стали семейные неурядицы.

Хотя инцидент произошел в отдалённом районе Бадгис, считается, что насилие в отношении женщин увеличилось со сменой правительства, и в нескольких провинциях имели место подобные инциденты.