Хабаровск, 29 марта, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Руководство Восточного военного округа (ВВО) на весенний период сформировало группировку сил и средств «по предупреждению последствий паводка». Об этом 29 марта сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

МЧС Подрыв льда

В состав групп вошли 21 команда сапёров-подрывников, 50 миномётных расчётов, 26 единиц переправочно-десантной техники и восемь летательных аппаратов. Всего группировкой задействовано более 1100 военнослужащих и порядка 300 единиц автомобильной техники.

пресс-служба ВВО «В готовности приступить к выполнению поставленных задач… находится 76 групп медицинского обеспечения и 24 подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты. Для практического подрыва ледяных заторов заготовлено более 14,5 тонны взрывчатых веществ, около четырёх тысяч миномётных мин и 50 осколочно-фугасных авиационных бомб».

В зоне риска в связи с ожидаемым весенним половодьем и заторами льда на реках находятся низменные участки ряда населённых пунктов в Бурятии и Якутии, в Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях, а также в Сахалинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии потенциально опасные и социально значимые объекты, а также скотомогильники, склады ядохимикатов и накопители промышленных отходов в зону паводка не попадают.