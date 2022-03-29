Майкоп, 29 марта, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Адыгее вынесены решения в отношении двоих местных жителей, которые своими высказываниями дискредитировали деятельность Вооруженных сил РФ. Факт административного правонарушения установили сотрудники МВД и ФСБ при мониторировании социальных сетей и мессенджеров.

Дарья Драй ИА REGNUM Суд

Так, 24-летняя женщина и 33-летний мужчина разместили на своих страницах материалы, направленные против Вооруженных сил Российской Федерации. Кошехабльский районный суд признал их виновными и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Кроме того, жительницу Кошехабльского района признали виновной в оскорблении человеческого достоинства и неуважении к органам власти и обществу, за что ей также суд назначил штраф в размере 30 тыс. рублей.

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