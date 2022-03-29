Москва, , 08:46 — REGNUM Письмо в поддержку президента России Владимира Путина на фоне спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины опубликовал 29 марта на своей странице в соцсети «ВКонтакте» российский писатель, сценарист, продюсер и общественный деятель, член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой.

Олег Рой Марина Александрова © ИА REGNUM

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!

Сегодня Вы и весь наш многонациональный русский народ взяли на себя непростую историческую миссию по защите русского населения Донбасса и очищению земли Украины от возродившейся там неофашистской заразы. Под вашим руководством наша армия уверенно и профессионально уничтожает террористов, запятнавших себя нечеловеческими преступлениями против мирных граждан своей страны, одновременно оказывая гуманитарную помощь мирному населению, ставшему заложниками банды преступников, пришедших к власти путем антиконституционного переворота.

В связи с этим, я, писатель, сценарист и продюсер Олег Рой — автор семидесяти шести романов для взрослой аудитории и более трёхсот книг для детей и подростков, создатель более семи успешных анимационных проектов, член правления Ассоциации анимационного кино, лауреат множества международных премий, хотел бы выразить Вам, нашему Верховному Главнокомандующему, свою всемерную поддержку в деле очищения многострадальной украинской земли от заразы неофашизма.

Желаю скорейшего достижения поставленных целей спецоперации, полной победы над силами зла и установления мира, в котором не будет места широко применяемым нашим врагом пыткам и расправам, а все виновные в многолетнем геноциде русского народа на Украине и преступлениях против человечности понесут справедливое наказание.

Лично Вам желаю крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях на благо нашей с Вами великой Родины и нашего народа. Храни Вас Бог!

С огромным уважением — Олег Рой.

Отметим, Олег Рой является автором 76 романов для взрослых в различных жанрах: сентиментальная проза, психологический триллер, фантастика. Среди его книг такие, как «Мир над пропастью» (2007), «Дом без выхода» (2008), «Амальгама счастья» (2008), «Искупление» (2012), «Фантомная боль» (2015) и др.