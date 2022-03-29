Москва, 29 марта, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Россия не собирается наносить удары по странам — членам Североатлантического альянса. Также в планах Москвы нет и намерения вторгаться на их территории. Об этом в интервью американскому телеканалу PBS заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Отвечая на вопрос о возможной ситуации, в которой России придётся отправить войска в страну НАТО, Песков сказал, что российская сторона «не может и не хочет думать об этом».

«Если это не ответное действие, если они не заставят нас сделать это», — добавил официальный представитель Кремля.

Он отметил, что НАТО является «не машиной для сотрудничества и обеспечения безопасности, а машиной конфронтации». Песков обвинил Североатлантический альянс в ущемлении законных интересов Москвы в сфере безопасности и до начала специальной операции России на Украине. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что, несмотря на многочисленные предупреждения России о том, что наращивание сил НАТО вызывает у страны беспокойство, альянс продолжал делать это «с улыбкой на лице и постепенно».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее по итогам заседания постоянных представителей стран НАТО в Брюсселе было заявлено, что действия России представляют серьёзную угрозу евроатлантической безопасности, и они будут иметь геостратегические последствия. Также отмечалось, Североатлантический альянс продолжит принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности и обороны всех союзников.

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