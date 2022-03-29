Ансан, Южная Корея, 29 марта, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В южнокорейском городе Ансан провинции Кёнгидо при взрыве на предприятии по переработке промышленных отходов погибли два человека. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы 29 марта сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По предварительным данным, взрыв произошёл в 10:24 по местному времени (04:24 мск) в одном из цехов, где двое рабочих заваривали резервуар. В результате взрыва рабочие погибли на месте.

Возгорание, возникшее после взрыва, было ликвидировано. В настоящее время профильные службы и полиция выясняют точную причину трагедии.

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