Москва, , 08:41 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над «Нижним Новгородом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 80:72.

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Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА Алексей Швед, набравший 26 очков. У «Нижнего Новгорода» защитник Михаил Кулагин набрал 20 очков.

ЦСКА одержал седьмую победу подряд в регулярном чемпионате. «Нижний Новгород» потерпел шестое поражение подряд, команда не выигрывает с 18 декабря.

ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с 15 победами в 18 матчах. «Нижний Новгород» идёт на седьмом месте, одержав пять побед в 16 играх.