Тайбэй, 29 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Тайванская компания Asus планирует с 1 апреля 2022 года снизить в США цены на видеокарты Nvidia GeForce серии RTX 30. Об этом 29 марта сообщает портал Screen Rant.

Видеокарты

Производитель заявил, что снижение цен коснётся всех карт линейки RTX 30, в том числе «недорогих» RTX 3050 и RTX 3060, «средних» RTX 3070, а также RTX 3080 и RTX 3090. В компании отметили, что устройства подешевеют на 25%, это связано с тем, что власти США отменили пошлины на импорт из Китая, благодаря чему поставщики получили возможность сэкономить. Пока другие известные компании, такие, как EVGA, Zotac, Gigabyte, MSI не выступили с аналогичными объявлениями.

Отметим, 20 марта 2022 года портал Tom's Hardware сообщил, что германский магазин Mindfactory выставил на продажу видеокарту AMD Radeon RX 6500 XT по цене €169, позже он поднял её до €218. Журналисты отметили, что это намного меньше стартовой розничной цены, которая составляет €299.