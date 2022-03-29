Алма-Ата, Казахстан, , 08:41 — REGNUM Ереван придаёт особое значение развитию сотрудничества на уровне парламентов стран-участниц СНГ. Это говорится в послании премьер-министра Армении Никола Пашиняна, зачитанном спикером парламента республики Аленом Симоняном на торжественном заседании совета Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ по случаю 30-летия организации в Алма-Ате.

Пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ Council.gov.ru

«Уверены, что обогащение солидного опыта многостороннего взаимодействия в рамках МПА СНГ будет и впредь способствовать эффективному функционированию как законодательных органов наших стран, так и развитию сотрудничества между нашими государствами в целом», — говорится в послании Пашиняна.

Он также выразил уверенность в том, что в рамках МПА можно добиваться решения важных вопросов, касающихся защиты конституционных прав и свобод граждан, государственного строительства, взаимодействия ветвей власти и формирования гражданского общества.

Пашинян отметил, что МПА помогает развивать парламентаризм в странах-участницах СНГ. Он отметил такие инструменты, как мониторинг выборов, а также проведение круглых столов по актуальным вопросам.