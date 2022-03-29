Чебоксары, 29 марта, 2022, 08:40 — ИА Регнум. В столице Чувашии планируют нарастить объём жилищного строительства. Если в 2021 году введено более 420 тыс. кв. метров жилья, то в 2022 году стоит задача довести построить 430 тыс. кв. метров. Об этом заявил на планёрке глава администрации Чебоксар Денис Спирин, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Cap.ru Данные администрации Чебоксар

В мэрии обсудили итоги жилищного строительства, в том числе был поднят вопрос по дольщикам. Руководитель чувашской столицы Денис Спирин отметил, что в 2021 году в Чебоксарах ввели в эксплуатацию 40 многоквартирных и 329 частных домов общей площадью 420,4 тыс. кв. м. Самым «растущим» микрорайоном назван Солнечный, где введено в эксплуатацию 97,4 тыс. кв. метров жилья. В тройке лидеров также 14-й микрорайон и Новый город, где введено в эксплуатацию соответственно 38,8 тыс. кв. метров и 35,4 тыс. кв. м соответственно.

Ключи от квартир в прошлом году получили и горожане, участвовавшие в долевом строительстве в проблемных стройках. 185 собственников заселились в дом позиции № 4 микрорайона Кувшинка, который пять лет возводило ООО «СЗ «Лидер». В то же время в Федеральный фонд защиты прав дольщиков направлено ходатайство об инициировании банкротства «Лидера» из-за четырёх долгостроев: позиций №№ 3, 19 в микрорайоне Кувшинка и позиций №№ 1,2 по улице Гагарина. В администрации сообщают, что аналогичные меры принимаются в отношении ООО «СЗ «ГрандСтрой», которое возводит в ЖК «Алые паруса» позиции №№ 6 и 6а.

Замначальника управления архитектуры Денис Майоров отметил, что работа по восстановлению прав дольщиков продолжается. Завершается стройка на Гражданской, 6, готовность дома составляет 99%. По дому на улице Калинина, 83 работы завершены на 90%. В мэрии подчёркивают, что «серьёзную помощь» в этом вопросе оказал Региональный фонд защиты прав дольщиков.

Фонд также содействует вводу позиции № 5 в Соляном: заключен контракт с обществом «ТехСтройКазань» для достройки многоэтажки. По дому на площади Речников, 7 проектно-сметная документация в экспертизе, ведутся подготовительные работы. Планируется привлечь региональный фонд и к решению вопросов по позиции 5 по улице Гагарина.

Cap.ru Данные администрации Чебоксар

«В Чебоксарах в этом году планируем ввести 430 тысяч кв. м жилья. Сейчас в городе активно строятся 59 многоквартирных домов. И наша задача — выполнить план, не допуская увеличения количества проблемных строек», — поставил задачу глава администрации Денис Спирин.