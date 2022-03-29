Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Джо Байден не стал исключать контактов с российским лидером Владимиром Путиным, это зависит от того, что захочет обсудить глава России. Об этом Байден заявил 28 марта на брифинге.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это зависит от того, о чем он хочет говорить», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Байден также прокомментировал свои слова о Путине. Он уточнил, что заявление о том, что Путин является «военным преступником», не является политической позицией Вашингтона.

«Я просто выражал свое возмущение: он [Путин] не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белом доме заявили, что Байден, говоря о Путине, не имел в виду смену российского руководства. Сам Байден позже заявил о том же самом.

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