Самара, , 08:43 — REGNUM Еще один спецпоезд с вынужденными переселенцами из Луганской и Донецкой Народных Республик прибыл в Самарскую область. Об этом 29 марта сообщает пресс-служба администрации Тольятти.

Пункт временного размещения беженцев Донбасса в Ростовской области Александр Погожев (с) ИА REGNUM

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На поезде прибыли в регион 440 человек, в том числе 80 детей.

133 беженца из Донбасса вышли на станции Безенчук, где их встретили волонтеры. Активисты раздали людям теплые пледы. Прибывшие были направлены в пункт временного размещения.

Остальные беженцы были доставлены в Самару, Ставропольский район и в гостиницу Тольятти.

«Это не первый эшелон с вынужденными переселенцами, который мы встречаем в Тольятти. Определенный опыт уже наработан, и, тем не менее, огромное спасибо волонтёрам, сотрудникам МЧС и всем, кто помогал нам сегодня. Для всех людей подготовлены комфортные места пребывания — гостиницы, санатории, базы отдыха. Впервые сегодня мы размещаем людей у нас в Тольятти — это 120 человек, в том числе 31 ребёнок. По поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в регионе создаются все условия, для того чтобы люди чувствовали себя как дома», — приводит пресс-служба слова главы Тольятти Николая Ренца.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что спецпоезда ранее уже доставили в регион 588 вынужденных переселенцев из Донбасса, в том числе 211 детей.