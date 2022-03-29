Иркутск, , 08:39 — REGNUM В 2022 году в Иркутской области ликвидируют 57 незаконных свалок, а в ближайшие три года всего 128. Об этом 29 марта сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. По его словам, мало ликвидировать незаконные свалки.

На свалке Mosreg.ru

«Необходимо не допустить их возникновения в других местах. Нужен жесткий контроль со стороны всех ведомств, в том числе и надзорных органов», — сказал глава Иркутской области.

На ликвидацию 128 свалок общей площадью 139,7 га, объемом 559,1 тыс. м3 в областном бюджете предусмотрено 482,2 млн рублей. Кроме того, в регионе в 2022—2024 годах приобретут 6 895 контейнеров, 182 бункера, обустроят 2 115 контейнерных площадок. На эти цели направят 357,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2022 года Байкальская природоохранная прокуратура известила о ликвидации трёх огромных исторических свалок на территории г. Усолье-Сибирское, с. Новожилкино, с. Нижняя Иреть. Их общий объем превышал 1400 м3 (более 80 крупных самосвалов), а располагался мусор на площади более чем 16 000 м2 (более двух футбольных полей).

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