Иркутск, 29 марта 2022, 08:39 — REGNUM В 2022 году в Иркутской области ликвидируют 57 незаконных свалок, а в ближайшие три года всего 128. Об этом 29 марта сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев. По его словам, мало ликвидировать незаконные свалки.

На свалке
На свалке
Mosreg.ru

«Необходимо не допустить их возникновения в других местах. Нужен жесткий контроль со стороны всех ведомств, в том числе и надзорных органов», — сказал глава Иркутской области.

На ликвидацию 128 свалок общей площадью 139,7 га, объемом 559,1 тыс. м3 в областном бюджете предусмотрено 482,2 млн рублей. Кроме того, в регионе в 2022—2024 годах приобретут 6 895 контейнеров, 182 бункера, обустроят 2 115 контейнерных площадок. На эти цели направят 357,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2022 года Байкальская природоохранная прокуратура известила о ликвидации трёх огромных исторических свалок на территории г. Усолье-Сибирское, с. Новожилкино, с. Нижняя Иреть. Их общий объем превышал 1400 м3 (более 80 крупных самосвалов), а располагался мусор на площади более чем 16 000 м2 (более двух футбольных полей).

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