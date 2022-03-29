Москва, 29 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Письмо, в котором содержится рекомендация исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей связи, включая ограничение безлимитных тарифов, направило операторам связи Минцифры РФ. Об этом 29 марта говорится в письме операторам, которое приводит РИА Новости.

Мобильная связь

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«В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объёмы потребительского трафика абонентами сетей мобильной связи в рамках тарифных планов, в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объёмов. Исключить неограниченное потребление трафика абонентами сетей мобильной связи, в том числе ограничив безлимитные тарифные планы», — говорится в письме.

Также в нем уточняется, что такие меры рекомендованы для того, чтобы обеспечить надлежащее функционирование сетей связи, а также целостного и устойчивого функционирования инфраструктуры связи в РФ и должны обеспечить равномерную нагрузку на сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта экономист Сибирская рассказала, как в России подорожает мобильная связь.